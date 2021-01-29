Роман Широков: «За Навального никто не выходит, протесты проплачены. Дали ему – и правильно»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о протестах в поддержку осужденного оппозиционного политика Алексея Навального.

– Протесты сошли на нет. Понятно, что за Навального никто не выходит. Они в своем миру разобраться не могут. Был общественный союз, все друг с другом разругались, разошлись.

Честно говоря, этого персонажа вообще не хотелось бы касаться. Дали ему [срок] – и правильно дали. Его же не по какому-то новому делу, а за то, что не выполняет предписанных правил, и он это прекрасно знал.

Протесты проплачены. Сколько в Москве вышло?

– Около 10 тысяч.

– Что такое 10 тысяч для Москвы? Из которых, сто процентов, пять точно за деньги.

– Как вам видос про дворец?

– Бредятина очередная, которую потом легко развенчали, – заявил Широков.

Дело Широкова и Данте закончилось мерзко и несправедливо. Так просто не должно быть