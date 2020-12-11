УЕФА признал, что в словах судьи матча «ПСЖ» – «Истанбул» в ЛЧ не было расизма. Кольцеску не накажут

УЕФА не обнаружил проявления расизма в словах арбитра Себастьяна Кольцеску, работавшего на матче группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом».

Напомним, матч был остановлен на 14-й минуте после того, как резервный арбитр употребил слово «черный» по отношению к тренеру «Истанбула» . Футболисты отказались продолжать игру. Матч был доигран только на следующий день и завершился победой парижан со счетом 5:1.

По информации ProSport, расследование УЕФА по этому эпизоду завершено, а к Кольцеску не применят санкции. Утверждается, что УЕФА не нашел проявлений расизма в словах арбитра.

Используя видеозаписи с этой игры, комиссия установила, что Кольцеску использовал формулировку «этот черный», чтобы помочь главному арбитру идентифицировать тренера «Истанбула».

Согласно лингвистической экспертизе, в румынском языке формулировка «этот черный» не имеет отрицательного значения или негативных коннотаций, а использованное выражение нельзя назвать оскорбительным. Более того, слово «черный» часто используется антирасистскими организациями.

Отмечается, что нельзя воспринимать румынское слово «negru» в значении английского «negro».

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