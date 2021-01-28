Норвегия отменила все соревнования Кубка мира до конца сезона из-за ограничений по коронавирусу. В том числе финал КМ по лыжам

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Норвегия не сможет проводить соревнования Кубка мира до конца текущего сезона. Причиной стали новые ограничения, введенные правительством страны из-за коронавируса.

Отменены этап Кубка мира по лыжным гонкам в Осло, запланированный на 12-14 марта, и финал Кубка мира, который должен был пройти с 19 по 21 марта в Лиллехаммере. 

Также отменены этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Осло, Лиллехаммере, Тронхейме и Викерсунне в марте этого года, этап Кубка мира по лыжному двоеборью в Осло (11-14 марта) и по горным лыжам в Квитфьеле (4-7 марта).

Новые места и даты проведения соревнований будут объявлены позже. 

Финал Кубка мира по лыжным гонкам изначально планировалось провести в Китае, но его отменили из-за коронавируса. Затем на финал претендовала Тюмень, но Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила отдать его Норвегии.

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