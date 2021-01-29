Флик выиграл 6-й трофей с «Баварией». Команда проиграла лишь 5 матчей при нем

«Бавария» выиграла клубный чемпионат мира, обыграв (1:0) в финале.

Для главного тренера этот трофей стал шестым во главе команды.

С ним «Бавария», кроме клубного чемпионата мира, выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.

С Фликом во главе мюнхенский клуб провел 68 матчей – 58 выиграл, 5 раз сыграл вничью и 5 раз проиграл.

🤴🏻 Теперь «Бавария» официально идеальна: взяли клубный ЧМ, собрали все возможные трофеи второй раз за 7 лет