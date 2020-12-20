Ротенберг о победе над Финляндией: «Ребята бились за родину, за Россию. Вся страна была с нами»

Первый вице-президент ФХР прокомментировал победу над командой Финляндии (3:2) в матче Шведских игр.

«Мы добиваемся результата, когда играем по своей схеме. Это очень важная победа, всех с ней поздравляю. Еще два важных матча впереди.

Ребята бились за свою родину, за Россию, и это дало результат. Мы победили за счет характера, командного духа, все играют друг за друга.

Победа очень тяжелая, финны очень хотят выиграть этот этап. Финны очень хотели победить сегодня, но мы в третий раз подряд обыграли их на , это говорит о многом, это очень важно в преддверии чемпионата мира.

Здорово сыграли все – и вратарь, и защита, и нападение. Все ловили шайбы на себя, забивали важные голы.

Все чувствовали поддержку, вся страна была с нами. Ребята чувствовали поддержку, несмотря на то, что зрителей не было. Они победили, они молодцы», – заявил Ротенберг.

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