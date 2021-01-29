Неймар не сыграет с «Барсой» из-за травмы. Скорее всего, он пропустит и ответный матч

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Нападающий «ПСЖ» Неймар получил травму в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Кана» (1:0).

У бразильца повреждена приводящая мышца, и эта травма не позволит ему сыграть с «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Восстановление займет примерно четыре недели. Велика вероятность, что форвард не примет участия и во второй игре против каталонского клуба, которая состоится 10 марта.

Парижане сыграют с «Барселоной» во вторник, 16 февраля. Начало матча – в 23:00 по московскому времени.

В этом сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 11 матчей в Лиге 1, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Его полную статистику можно изучить здесь.

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