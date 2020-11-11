«Реал» намерен подписать Холанда летом. Клуб считает его переход более вероятным, чем трансфер Мбаппе

«Реал» намерен приобрести звездного нападающего в летнее трансферное окно.

Мадридский клуб уже долгое время следит за форвардом дортмундской и нападающим «ПСЖ» . Учитывая сложное финансовое положение клуба в условиях пандемии коронавируса, «Мадрид» сможет подписать лишь одного из них, сообщил журналист Хосе Педрероль в эфире El Chiringuito.

На данный момент переход 20-летнего норвежца оценивается как более вероятный. Скорее всего, за Холанда придется заплатить больше, чем за Мбаппе, но общие затраты на трансфер будут меньше – в первую очередь, речь идет о зарплате игрока. Сейчас Холанд зарабатывает около 8 млн евро в год, а Мбаппе – более 22 млн евро.

Оба футболиста хотят оказаться в и готовы выслушать предложения от мадридского клуба, но у Холанда есть договоренность с «Боруссией» о том, что его отпустят, если он захочет сменить клуб. Она вступает в силу в 2022 году, но тот факт, что нынешний сезон складывается для немецкого клуба непросто, может изменить положение вещей. Кроме того, «Боруссия» испытывает экономические трудности, что может подтолкнуть ее к продаже нападающего.

Ситуация вокруг Мбаппе развивается иначе: руководство «ПСЖ» предложило французу новый контракт с повышением зарплаты. «Реал» не сможет повторить эти условия. По этой причине переход Мбаппе в «Мадрид» возможен при двух обстоятельствах: либо форвард отказывается продлевать контракт с , либо парижане сами отзовут предложение, учитывая тот факт, что в клубе хотят подписать форварда «Барсы» Лионеля Месси.

22-летний Мбаппе за 20 матчей в Лиге 1 в этом сезоне забил 16 голов. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь. У Холанда 14 мячей за 15 игр в Бундеслиге. Его показатели – тут.