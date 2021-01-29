👑«Бавария» выиграла 6 трофеев за последние 7 месяцев

выиграла клубный чемпионат мира, победив «Тигрес» (1:0) в финале.

Команда тренера взяла 6 трофеев за последние 7 месяцев, начиная с июня, когда досрочно победила в Бундеслиге.

Мюнхенцы, кроме клубного чемпионата мира, за этот отрезок выиграли 5 турниров – чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.

Изначально клубный чемпионат мира был запланирован на декабрь, но из-за коронавируса перенесен на февраль. «Бавария», таким образом, формально не смогла повторить рекорд «Барселоны», которая в 2009 году выиграла шесть трофеев.