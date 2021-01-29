«Реал» готов продать Варана за 50 млн евро. «Ювентус» и «Челси» интересуются защитником

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«Реал» готов рассмотреть возможность продажи центрального защитника Рафаэля Варана.

Мадридский клуб отпустит футболиста, если за него предложат около 50 млн евро. «Ювентус» и «Челси» интересуются 27-летним игроком, а «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» проявляли заинтересованность в нем ранее, пишет Marca.

«Реал» предпочел бы продать Варана в «ПСЖ», поскольку хочет закрепить дружественные отношения с руководством парижан перед началом переговоров о трансфере нападающего Килиана Мбаппе.

Сообщалось, что «Реал» продаст Варана этим летом, если футболист не проявит заинтересованность в подписании нового контракта. Срок действующего соглашения француза с клубом истекает в июне 2022 года.

В этом сезоне футболист провел за мадридский клуб 21 матч в Ла Лиге и забил два гола. Его полную статистику можно изучить здесь.

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