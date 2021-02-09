Алонсо сбила машина во время велотренировки. Испанец находится в больнице

Двукратный чемпион «Формулы-1» и новичок попал в аварию во время велотренировки в Швейцарии.

Как сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport, Алонсо сбила машина. Инцидент произошел недалеко от города Лугано.

Гонщика доставили в больницу, и первичное обследование показало возможные переломы. Издание сообщает, что существует риск пропуска испанцем старта сезона, который намечен на конец марта.

Команда подтвердила информацию о том, что пилот попал в аварию во время велопрогулки.

«Фернандо находится в сознании и чувствует себя хорошо. Завтра утром он пройдет дополнительные обследования. В данный момент «Альпин» не будет давать дополнительные комментарии, новая информация будет предоставлена завтра», – говорится в заявлении французского коллектива.

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