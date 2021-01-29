Аньелли отказался убрать звезду Конте со стадиона «Ювентуса», несмотря на конфликт с тренером

не будет усугублять конфликт с главным тренером , который показал средний палец президенту туринского клуба во время ответного матча полуфинала Кубка Италии.

По информации Tuttosport, «Ювентус» не будет демонтировать звезду Конте, которая находится на арене клуба. Президент клуба Андреа Аньелли категорически отказался от этого предложения.

На стадионе туринцев размещено 50 звезд, которые отмечают наиболее значимых для истории клуба игроков и тренеров. Призывы убрать звезду Конте звучали еще в прошлом году, когда тренер подписал контракт с «Интером», однако клуб не пошел на этот шаг.

Конте играл за «Юве» с 1991 по 2004 год, а с 2011 по 2014 год тренировал команду. Он выиграл 15 трофеев с «Ювентусом» в качестве игрока, еще 5 – в качестве тренера.

Конте показал средний палец Аньелли, а тот в ответ послал тренера: раскаленный полуфинал Кубка между «Юве» и «Интером»