«Нелюбовь американцев к русским – нонсенс. Дискриминации нет». Форвард «Майами Юнайтед» Вичич о менталитете

Нападающий российского происхождения Даниэль Вичич, играющий за американский , в интервью Sports.ru рассказал о разнице в российском и американском менталитетах.

«В футболе подход строже у российских клубов, чем у американских. В России сладким слоем ничего не покрывали, говорили все прямо в лицо. Опоздал на минуту – бегаешь круги, не тот пас отдал – сразу указывают: «Давай включайся в игру, а то выгоним».

Сверстники сначала думали, что раз из России, то играть не умеет. Передумали, когда увидели мою отдачу и уровень.

В Штатах отношения в команде мягче. Возможно, потому, что там, где я живу, много испаноговорящих игроков: Венесуэла, Колумбия. Русские в округе тоже есть, я близко дружу с двумя.

Но и мой менталитет тренерам нравится. Русский в понимании одноклассников – значит, чуть что в морду даст, поэтому иногда относились ко мне настороженно.

Вообще нелюбовь американцев к русским – нонсенс. Есть разные стереотипы: русские агрессивные, все алкаши, бухают водку (я сам даже не пробовал пить и курить). Но стоит получше узнать, и русские становятся друзьями. А дискриминации никакой нет.

Отношение незнакомых людей к тебе – например, на улицах – в Штатах более доброжелательное, чем в России. Но не настолько настоящее.

Это проявляется в общении: в школе здесь, допустим, на словах может быть одно, а на деле другое. Русский реже тебе улыбнется, но это получается искреннее», – рассказал Вичич.

«Нелюбовь американцев к русским – стереотип». Нашего форварда из Майами зовут в сборную Перу, а он скучает по морозам и хочет к Черчесову