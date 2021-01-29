«Челси» обыграл «Барнсли» (1:0) и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

В 1/8 финала Кубка Англии «Челси» победил «Барнсли» (1:0).
В четвертьфинале лондонцы встретятся с «Шеффилд Юнайтед». Все остальные пары – здесь.
- Дата проведения
- 11 февраля, 23.00, «Оуквелл»
- Гол:
- 0:1 – 64 Абрахам.
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Барнсли –
Коллинз, Бриттан (Уильямс, 73), Сиббик (Золльбауэр, 76), Андерсен, Гелик, Моуэтт, Кейн (Палмер, 73), Стайлз, Вудроу, Адебойеджо (Дайк, 59), Чаплин (Фризер, 59).
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Челси –
Аррисабалага, Алонсо (Джеймс, 46), Зума, Эмерсон, Кристенсен (Рюдигер, 46), Гилмор, Зиеш (Анджорин, 69), Пулишич (Ковачич, 80), Канте, Хадсон-Одои, Абрахам.