«Челси» обыграл «Барнсли» (1:0) и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

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В 1/8 финала Кубка Англии «Челси» победил «Барнсли» (1:0).

В четвертьфинале лондонцы встретятся с «Шеффилд Юнайтед». Все остальные пары – здесь.

Барнсли – Челси 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
11 февраля, 23.00, «Оуквелл»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 64 Абрахам.
БарнслиКоллинз, Бриттан (Уильямс, 73), Сиббик (Золльбауэр, 76), Андерсен, Гелик, Моуэтт, Кейн (Палмер, 73), Стайлз, Вудроу, Адебойеджо (Дайк, 59), Чаплин (Фризер, 59).
ЧелсиАррисабалага, Алонсо (Джеймс, 46), Зума, Эмерсон, Кристенсен (Рюдигер, 46), Гилмор, Зиеш (Анджорин, 69), Пулишич (Ковачич, 80), Канте, Хадсон-Одои, Абрахам.

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