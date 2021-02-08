В пятый день Australian Open Аслан Карацев встретится с Диего Шварцманом.
Действующий чемпион Новак Джокович сыграет с Тэйлором Фрицом, а прошлогодний финалист Доминик Тим – с Ником Кириосом.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
8 – 21 февраля 2021
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 55 450 000 долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
- Дата проведения
- 12 февраля, 07.00
- Дата проведения
- 12 февраля, 02.00
- Дата проведения
- 12 февраля, 06.11
- Дата проведения
- 12 февраля, 07.24
- Дата проведения
- 12 февраля, 11.00
- Дата проведения
- 12 февраля, 11.00
- Дата проведения
- 12 февраля, 07.30
- Дата проведения
- 12 февраля, 09.00