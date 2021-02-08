Australian Open. Зверев играет с Маннарино, Карацев встретится со Шварцманом, Тим – с Кириосом, Димитров вышел в 1/8 финала

Теги Australian Open результаты ATP Теннис

В пятый день Australian Open Аслан Карацев встретится с Диего Шварцманом.

Действующий чемпион Новак Джокович сыграет с Тэйлором Фрицом, а прошлогодний финалист Доминик Тим – с Ником Кириосом.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

8 – 21 февраля 2021

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 55 450 000 долларов

Открытые корты, хард

Третий круг

Аслан Карацев (Россия) Диего Шварцман (Аргентина)
Дата проведения
12 февраля, 07.00
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Тэйлор Фриц (США)
Дата проведения
12 февраля, 02.00
Онлайн матча

 

Григор Димитров (Болгария) Пабло Каррено-Буста (Испания)
6:0|1:0
Дата проведения
12 февраля, 06.11
Онлайн матча

 

Адриан Маннарино (Франция) Александр Зверев (Германия)
1:2
Дата проведения
12 февраля, 07.24
Онлайн матча

 

Доминик Тим (Австрия) Ник Кириос (Австралия)
Дата проведения
12 февраля, 11.00
Онлайн матча

 

Денис Шаповалов (Канада) Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Дата проведения
12 февраля, 11.00
Онлайн матча

 

Педро Мартинес Портеро (Испания) Душан Лайович (Сербия)
Дата проведения
12 февраля, 07.30
Онлайн матча

 

Мартон Фучович (Венгрия) Милош Раонич (Канада)
Дата проведения
12 февраля, 09.00
Онлайн матча

 

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