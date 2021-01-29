«В России при Путине сильная власть. Его уважают ребята из моего круга общения». Форвард «Майами Юнайтед» Вичич о президенте

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18-летний нападающий российского происхождения Даниэль Вичич, играющий за американский «Майами Юнайтед», в интервью Sports.ru рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину.

«Путин для моих ровесников – сильный человек. В России под его руководством сильная власть. Ребята из моего круга общения Путина уважают.

У меня нет политических предпочтений, для меня Путин или Трамп – без особой разницы. 

На проблемы я стараюсь внимание не обращать. Много говорили о нечестном обращении полицейских с афроамериканцами – по интернету ходят видео. Ритуала с коленом у нас нет, но я в целом поддерживаю движение Black Lives Matter», – сказал Вичич.

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