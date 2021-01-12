Амиров перейдет в «Торонто» по окончании контракта с «Салаватом» («СЭ»)

Теги Салават Юлаев возможные переходы Торонто НХЛ КХЛ Спорт-Экспресс Родион Амиров Хоккей

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров подпишет контракт новичка с «Торонто» по окончании сезона в КХЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

Россиянин был выбран «Лифс» на драфте НХЛ-2020 в первом раунде под 15-м общим номером.

Срок его контракта с уфимским клубом истекает 30 апреля.

В нынешнем сезоне 19-летний Амиров провел 34 матча в КХЛ и набрал 12 (8+4) баллов.

Отметим, что ранее форвард в сторис инстаграма сообщил, что решил найти репетитора по английскому языку.

«Ребят, у кого есть знакомый репетитор по английскому языку?» – написал Амиров.

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