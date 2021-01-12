Амиров перейдет в «Торонто» по окончании контракта с «Салаватом» («СЭ»)

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров подпишет контракт новичка с «Торонто» по окончании сезона в КХЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».
Россиянин был выбран «Лифс» на драфте НХЛ-2020 в первом раунде под 15-м общим номером.
Срок его контракта с уфимским клубом истекает 30 апреля.
В нынешнем сезоне 19-летний Амиров провел 34 матча в КХЛ и набрал 12 (8+4) баллов.
Отметим, что ранее форвард в сторис инстаграма сообщил, что решил найти репетитора по английскому языку.
«Ребят, у кого есть знакомый репетитор по английскому языку?» – написал Амиров.