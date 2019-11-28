НБА. «Бостон» примет «Торонто», «Филадельфия» против «Портленда» и другие матчи

В четверг, 11 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 5 матчей.

В игре полуфиналистов Востока прошлого сезона встретятся и . Лилларда сразится дома с «Филадельфией» Эмбиида и Симмонса.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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