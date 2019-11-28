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    НБА. «Бостон» примет «Торонто», «Филадельфия» против «Портленда» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Детройт Голден Стэйт Хьюстон Индиана Майами Орландо Филадельфия Портленд Торонто НБА Баскетбол

    В четверг, 11 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 5 матчей.

    В игре полуфиналистов Востока прошлого сезона встретятся «Бостон» и «Торонто». «Портленд» Лилларда сразится дома с «Филадельфией» Эмбиида и Симмонса.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Торонто
    Дата проведения
    12 февраля, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Майами
    Дата проведения
    12 февраля, 03.30, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Детройт – Индиана
    Дата проведения
    12 февраля, 04.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Орландо
    Дата проведения
    12 февраля, 06.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Филадельфия
    Дата проведения
    12 февраля, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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