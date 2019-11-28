НБА. «Бостон» примет «Торонто», «Филадельфия» против «Портленда» и другие матчи

В четверг, 11 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 5 матчей.
В игре полуфиналистов Востока прошлого сезона встретятся «Бостон» и «Торонто». «Портленд» Лилларда сразится дома с «Филадельфией» Эмбиида и Симмонса.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 февраля, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 12 февраля, 03.30, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 12 февраля, 04.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 12 февраля, 06.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 12 февраля, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
В НБА больше не защищаются? Разбираемся с главным мифом последних лет
«Танец больших шаров» Сэма Кэсселла стоил «Миннесоте» и Кевину Гарнетту чемпионства. На самом деле, его влияние еще шире
Уилт Чемберлен подружился с Хрущевым и пил водку на спор с советскими чиновниками. «Гарлем Глобтроттерс» побывали в Москве и остались живы