Вратарь «Зенита» Васютин перешел в шведский «Юргорден» в годичную аренду с правом выкупа

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Голкипер «Зенита» Александр Васютин перешел в шведский «Юргорден» на правах аренды.

Срок соглашения между клубами – один год. Как сообщила пресс-служба сине-бело-голубых, у шведской команды будет право выкупа игрока.

«Очень рад присоединиться к «Юргордену». Хочу поскорее начать работу с командой. Это было легкое решение. Когда я узнал об интересе со стороны «Юргордена», мы быстро начали переговоры.

Я много слышал об этом клубе. У «Юргордена» большая история, команда добилась множества успехов и часто участвует в борьбе за медали», – сказал вратарь после перехода.

Васютин в прошлом сезоне провел за «Зенит» два матча в РПЛ. Ранее он играл в норвежском «Сарпсборге» и финском «Лахти».

 
 
 
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Публикация от Djurgården Fotboll (@dif_fotboll)

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