Этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене отменен из-за ограничений по коронавирусу

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Международный союз биатлонистов (IBU) объявил об отмене заключительного этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.  

Этап в Холменколлене должен был пройти с 18 по 21 марта. Причиной отмены стали новые ограничения норвежского правительства, связанные с коронавирусом. 

«Мы разочарованы тем, что финал Кубка мира не состоится в Холменколлене, но надеемся вернуться в следующем году.

Более подробная информация о финале Кубка мира текущего сезона появится позже», – говорится в сообщении IBU

Норвегия отменила все соревнования Кубка мира до конца сезона из-за ограничений по коронавирусу. В том числе финал КМ по лыжам 

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