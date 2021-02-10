Этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене отменен из-за ограничений по коронавирусу

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил об отмене заключительного этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.

Этап в Холменколлене должен был пройти с 18 по 21 марта. Причиной отмены стали новые ограничения норвежского правительства, связанные с коронавирусом.

«Мы разочарованы тем, что финал Кубка мира не состоится в Холменколлене, но надеемся вернуться в следующем году.

Более подробная информация о финале Кубка мира текущего сезона появится позже», – говорится в сообщении .

Норвегия отменила все соревнования Кубка мира до конца сезона из-за ограничений по коронавирусу. В том числе финал КМ по лыжам