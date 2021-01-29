Неймар о травме: «Слезы не остановить. Грустно слышать, что я плакса и избалованный»

Нападающий «ПСЖ» высказался о травме, которую он получил перед матчами 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Печаль велика, боль огромна, а слезы не остановить. Я еще раз на некоторое время оторван от того, что люблю делать сильнее всего в жизни, – играть в футбол.

Иногда я чувствую дискомфорт из-за своего стиля, ведь я иду в дриблинг и постоянно получаю по ногам. Не знаю, проблема во мне или в том, что я делаю на поле. Это действительно расстраивает меня.

Мне безумно грустно, когда я слышу от игроков, тренеров, комментаторов или черт знает кого еще что-то в духе: «его действительно стоит бить», «он ныряет», «плакса», «ребенок», «избалованный» и так далее.

Если честно, меня это печалит, и я не знаю, как долго еще смогу мириться с этим. Я просто хочу испытывать радость от игры в футбол. И ничего больше», – написал бразилец.

В этом сезоне Неймар провел за 11 матчей в Лиге 1, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Его полную статистику можно изучить здесь.