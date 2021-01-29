«Зенит» не хочет отпускать Дриусси в аренду в «Ривер». Петербуржцы недовольны, что сначала обратились к игроку, а не к клубу

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы Себастьян Дриусси Футбол

В трансфере нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси в «Ривер Плейт» возникли сложности.

Петербуржцы не хотят отпускать аргентинца, сообщает журналист Валли Яковчевич.

В «Зените» недовольны тем, что представители «Ривер Плейт» сначала начали переговоры с самим игроком, а не с клубом.

Теперь уход Дриусси в аренду возможен только за крупную сумму.

Дриусси несколько раз заявлял о желании вернуться в «Ривер Плейт» и выражал недовольство тем, что играет в «Зените» слева в полузащите. Он проводит четвертый сезон в клубе РПЛ.

В 11 матчах РПЛ в этом сезоне он забил 1 гол и отдал 1 голевой пас. Статистику игрока смотрите здесь.

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