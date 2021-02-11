Малкин забросил 3-ю шайбу в сезоне, сравняв счет за 18 секунд до сирены в матче с «Айлендерс»

Форвард забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против (4:3 Б).

Она стала для россиянина 3-й в сезоне. Игрок отличился за 18 секунд до конца третьего периода, что позволило команде перевести игру в овертайм.

Малкин провел на льду 20 минут 32 секунды (0:52 – в большинстве, полезность «+1»), нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок-шот.

Статистика потерь и перехватов – 1:1, эффективность на вбрасываниях – 21% (выиграл 3 попытки из 14).

В итоге Малкин, набравший очки в 4-й игре подряд, был признан второй звездой встречи. В его активе стало 7 (3+4) очков в 12 матчах.