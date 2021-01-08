Кокорин в «Фиорентине»? Онлайн

Нападающий может продолжить карьеру в клубе итальянской Серии А – «Фиорентине».

Кокорин неоднократно заявлял о желании поиграть в Италии.

29-летний форвард забил 2 гола за московский клуб в 8 играх и отдал 1 голевой пас.

Что известно на данный момент:

1. «Спартак» и «Фиорентина» согласовали детали трансфера Кокорина за 5 млн евро, зарплата – 1,7 млн в год. Игрок должен дать ответ в течение суток

2. «Фиорентина» предлагает Кокорину 3-летний контракт

3. «Спартак»: «Переговоры с «Фиорентиной» идут. Официального предложения пока не было»

4. Кокорин – приоритетный вариант для «Фиорентины», но есть и запасной

5. Кокорин интересен «Болонье», «Роме» и «Фиорентине»

6. «Фиорентина» предлагала за Кокорина 7 млн евро летом. «Спартак» счел предложение невыгодным

Кокорин в 2020-м: рабство в «Зените», подвиги в «Сочи», кожаная маска за 30 000 рублей, благотворительность и вечные травмы в «Спартаке»