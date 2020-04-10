Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал, что им интересуются три топ-клуба Серии А.
– Давай по Италии расставим все точки над «i». Откуда вариант, откуда слухи и были ли с кем-то переговоры?
– Откуда растут [слухи] – не буду называть, не хотелось бы человека выдавать. Есть люди, которые там находятся, они в курсе всего.
Есть большой интерес от трех клубов. Не хочу их сейчас называть, хорошие клубы. Если все действительно так и правда, это может быть очень интересно.
– Есть топ-клубы из этих трех?
– Да, брат, все три.
– Все три – топ-клубы?
– Ну я считаю, что да. Для меня – топ-клубы.
– «Юве» есть?
– «Юве» нет.
– То есть это «Милан», «Интер» и «Наполи»?
– Что-то рядом, один ты угадал.
– А сам ты куда хочешь? В Италию, в «Марсель», допустим, к Боашу, в «Локомотив» за 9 лямов или куда бы тебе хотелось?
– Я бы в «Рому» хотел.
– Так а «Рома» есть в этом списке?
– Да, да, – сказал Кокорин в эфире ютуб-канала «КраСава».