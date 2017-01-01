|Родился
|19 марта 1991 | 26 лет
|Гражданство
|Россия
|Клуб
|Зенит|Нападающий
|Рост и вес
|181|74
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|Г+П
|ЖК
|КК
|МИН
|Россия. Премьер-лига
|9
|6
|0
|3
|9
|1
|0
|89
|Россия. Премьер-лига
|27
|5
|0
|4
|9
|3
|0
|79
|Россия. Премьер-лига
|10
|2
|0
|1
|3
|2
|0
|34
|Россия. Премьер-лига
|8
|4
|1
|0
|4
|1
|1
|84
|Россия. Премьер-лига
|27
|8
|1
|6
|14
|2
|0
|67
|Россия. Премьер-лига
|22
|10
|0
|9
|19
|3
|0
|79
|Россия. Премьер-лига
|22
|10
|0
|3
|13
|3
|1
|86
|Россия. Первенство молодежных команд
|6
|5
|1
|1
|6
|2
|0
|58
|Россия. Премьер-лига
|37
|5
|0
|2
|7
|3
|1
|62
|Россия. Первенство молодежных команд
|2
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|68
|Россия. Премьер-лига
|24
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|34
|Россия. Премьер-лига
|24
|2
|0
|1
|3
|3
|0
|61
|Россия. Премьер-лига
|7
|2
|0
|0
|2
|1
|0
|58
|Показатели за всю карьеру
|225
|60
|3
|30
|90
|25
|3
|66
Мы собрали для вас самое интересное
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22:43 Александр Кокорин – машина! Подпишись на лучшего русского нападающего прямо сейчас|0
22:36 Кокорин забил 11-й мяч в сезоне, оформив второй дубль|74
Разбираемся в причинах второго подряд безголевого со стороны Зенита матча.
01:50 Андрей Кобелев: «Теперь все будут играть против «Зенита» от обороны»|67|+5
01:40 Станислав Черчесов: «Наконец-то Кокорин играет на той позиции, где привык играть»|22
«Динамо» и “Зенит” сыграли вничью, не сумев забить ни одного мяча. Самоотверженные действия защитников московского клуба и отличная игра голкипера питерцев определили результат. Об индивидуальных действиях каждого участника матча – в нашем новом материале.
21:05 Александр Кокорин: «Посмотрели видео, пенальти был, странно, что судья не отреагировал»|149
19:27 Гендиректор «Динамо» о карточке Соу: «Судьи и Будогосский добиваются того, чтобы игра была только на чистых мячах»|24
17:15 Владимир Рыков: «Я поддерживал Кокорина, когда в него никто не верил»|10
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12:30 Вадим Васильев: «Монако» следит за российским рынком»|25
|Андрей Лунев
|Вр
|Егор Бабурин
|Вр
|Михаил Кержаков
|Вр
|Юрий Лодыгин
|Вр
|Александр Анюков
|Защ
|Бранислав Иванович
|Защ
|Денис Терентьев
|Защ
|Доменико Кришито
|Защ
|Иван Новосельцев
|Защ
|Игорь Смольников
|Защ
|Максим Карпов
|Защ
|Миха Мевля
|Защ
|Эмануэль Маммана
|Защ
|Александр Ерохин
|ПЗ
|Виктор Файзулин
|ПЗ
|Далер Кузяев
|ПЗ
|Кирилл Капленко
|ПЗ
|Кристиан Нобоа
|ПЗ
|Леандро Паредес
|ПЗ
|Матиас Краневиттер
|ПЗ
|Олег Шатов
|ПЗ
|Эмилиано Ригони
|ПЗ
|Юрий Жирков
|ПЗ
|Александр Кокорин
|Нап
|Андрей Панюков
|Нап
|Артем Дзюба
|Нап
|Дмитрий Полоз
|Нап
|Себастьян Дриусси
|Нап
|Илья Кутепов
|Защ
|Алексей Миранчук
|ПЗ
|Дмитрий Тарасов
|ПЗ
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