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    Sports.ru
    Александр Кокорин
    Все члены команды

    Александр Кокорин

    Aleksandr Kokorin
    Игры
    9
    Голы
    6
    Голевые передачи
    3
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 19 марта 1991 | 26 лет
    Гражданство Россия
    Клуб  Зенит|Нападающий
    Рост и вес 181|74
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2017/2018
     Зенит
    		 Россия. Премьер-лига 9 6 0 3 9 1 0 89
    2016/2017
     Зенит
    		 Россия. Премьер-лига 27 5 0 4 9 3 0 79
    2015/2016
     Зенит
    		 Россия. Премьер-лига 10 2 0 1 3 2 0 34
    2015/2016
     Динамо
    		 Россия. Премьер-лига 8 4 1 0 4 1 1 84
    2014/2015
     Динамо
    		 Россия. Премьер-лига 27 8 1 6 14 2 0 67
    2013/2014
     Динамо
    		 Россия. Премьер-лига 22 10 0 9 19 3 0 79
    2012/2013
     Динамо
    		 Россия. Премьер-лига 22 10 0 3 13 3 1 86
    2011
     Динамо
    		 Россия. Первенство молодежных команд 6 5 1 1 6 2 0 58
    2011/2012
     Динамо
    		 Россия. Премьер-лига 37 5 0 2 7 3 1 62
    2010
     Динамо
    		 Россия. Первенство молодежных команд 2 1 0 0 1 1 0 68
    2010
     Динамо
    		 Россия. Премьер-лига 24 0 0 0 0 0 0 34
    2009
     Динамо
    		 Россия. Премьер-лига 24 2 0 1 3 3 0 61
    2008
     Динамо
    		 Россия. Премьер-лига 7 2 0 0 2 1 0 58
    Показатели за всю карьеру 225 60 3 30 90 25 3 66
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    14 сентября 23:50|Блог НаСпорТе

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    8 сентября 14:46|Блог КБ - Среда

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