Кокорин согласился на переход в «Фиорентину». Скоро он вылетит в Италию (Нобель Арустамян)

Нападающий дал согласие на переход в «Фиорентину», сообщает журналист .

В ближайшее время 29-летний игрок вылетит во Флоренцию для завершения сделки. Вероятно, Кокорин отправится в Италию уже завтра.

Ранее стало известно, что клубы договорились о трансфере за 3,5 млн евро и процент с дальнейшей продажи. Кокорин будет получать около 2 млн евро в год.

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