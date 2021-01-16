Агент Кокорина: «Согласны на адекватное понижение зарплаты. Отказываться от шанса поиграть в «Фиорентине» неправильно»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Спартака» , прокомментировал информацию о возможном переходе клиента в «Фиорентину».

«Если «Спартак» устроит предложение, а нас устроят условия контракта, то Саша перейдет в «Фиорентину». Будет неправильно отказываться от шанса поиграть там.

Футболисты всегда в рынке, у нас не было разговоров, хотим уходить или нет. Мы приехали на сборы, поступило предложение.

Что касается зарплаты, то мы будем согласны пойти на адекватное понижение, чтобы играть в хорошем чемпионате», – сказал агент.

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