Агент Кокорина: «Согласны на адекватное понижение зарплаты. Отказываться от шанса поиграть в «Фиорентине» неправильно»

Теги Спартак Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Александр Кокорин Тимофей Бердышев агенты Спорт-Экспресс деньги Футбол

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Спартака» Александра Кокорина, прокомментировал информацию о возможном переходе клиента в «Фиорентину».

«Если «Спартак» устроит предложение, а нас устроят условия контракта, то Саша перейдет в «Фиорентину». Будет неправильно отказываться от шанса поиграть там.

Футболисты всегда в рынке, у нас не было разговоров, хотим уходить или нет. Мы приехали на сборы, «Спартаку» поступило предложение.

Что касается зарплаты, то мы будем согласны пойти на адекватное понижение, чтобы играть в хорошем чемпионате», – сказал агент.

Кокорин в «Фиорентине»? Онлайн

Кокорин в 2020-м: рабство в «Зените», подвиги в «Сочи», кожаная маска за 30 000 рублей, благотворительность и вечные травмы в «Спартаке»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья