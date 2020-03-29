Кокорин о предложениях из Европы: «Из Италии есть. Хочу в команду, которая за что-то борется»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал об интересе европейских клубов.
– В Европу пора или нет?
– У меня такой момент, что можно выбирать и прислушиваться. Могу по секрету сказать, что на меня обратили внимание серьезные люди, которые там находятся. Есть реальные предложения.
– Я слышал, что за тобой смотрят испанские клубы.
– Я бы тебе ответил, но привык говорить, когда есть конкретика, когда мне прислали, говорят – вот авторизация, будем согласовывать контракт. На меня из Испании никто не выходил.
– Из Англии?
– Тоже нет. Из твоей любимой Италии есть.
– Ты можешь выбирать, на что ты будешь ориентироваться?
– Мне не хотелось бы поехать в чемпионат, чтобы сыграть против «Интера», «Милана». Мне хотелось бы с ними конкурировать. Чтобы была команда, которая за что-то борется. А так чтобы приехать в чемпионат и сыграть с ними – у меня цели нет.
– Видимо, просто перепутали Дзюбу с Кокориным. Видимо, это «Лацио», Саша?
– Не хочу говорить, – сказал Кокорин Нобелю Арустамяну в прямом эфире в инстаграме.
Ранее появилась информация, что «Лацио» интересуется форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.