Кокорин о предложениях из Европы: «Из Италии есть. Хочу в команду, которая за что-то борется»

Нападающий «Сочи» рассказал об интересе европейских клубов.

– В Европу пора или нет?

– У меня такой момент, что можно выбирать и прислушиваться. Могу по секрету сказать, что на меня обратили внимание серьезные люди, которые там находятся. Есть реальные предложения.

– Я слышал, что за тобой смотрят испанские клубы.

– Я бы тебе ответил, но привык говорить, когда есть конкретика, когда мне прислали, говорят – вот авторизация, будем согласовывать контракт. На меня из Испании никто не выходил.

– Из Англии?

– Тоже нет. Из твоей любимой Италии есть.

– Ты можешь выбирать, на что ты будешь ориентироваться?

– Мне не хотелось бы поехать в чемпионат, чтобы сыграть против «Интера», «Милана». Мне хотелось бы с ними конкурировать. Чтобы была команда, которая за что-то борется. А так чтобы приехать в чемпионат и сыграть с ними – у меня цели нет.

– Видимо, просто перепутали Дзюбу с Кокориным. Видимо, это «Лацио», Саша?

– Не хочу говорить, – сказал Кокорин Нобелю Арустамяну в прямом эфире в инстаграме.

Ранее появилась информация, что «Лацио» интересуется форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.