Осечка ЦСКА, «Краснодар» стер «Локо», наш подиум в лыжах, победа «Барсы», «Арсенал» тонет, «Боруссия» уволила тренера и другие новости утра

1. «Краснодар» уничтожил «Локомотив» (5:0) в 18-м туре РПЛ, нанеся москвичам крупнейшее поражение в чемпионатах России.

ЦСКА дома не смог переиграть «Урал» (2:2), пропустив на 89-й минуте, и не использовал шанс обойти «Спартак» и подняться на второе место. Погребняк зачем-то замахнулся на судью мячом и был удален.

Зато «Ростов» взобрался на 4-е место, обыграв «Ахмат» (1:0). «Рубин» победил «Тамбов» в гостях (1:0).

2. В 12-м туре чемпионата Англии «Арсенал» сгорел «Бернли» (0:1), из-за глупого удаления Джаки и автогола Обамеянга, и идет 15-м. «Ливерпуль» поделил очки с «Фулхэмом» (1:1), а «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1) – в среду команда Моуринью сыграет с парнями Клоппа за первое место в таблице.

3. Большунов выиграл коньковую «разделку» на 15 км на этапе Кубка мира по лыжам в Давосе, Мельниченко – 2-й, Мальцев – 3-й. Ступак стала второй в гонке на 10 км свободным стилем.

4. «Барселона» поднялась на 8-е место, переиграв «Леванте» (1:0) на своем поле в 13-м туре чемпионата Испании благодаря голу Лионеля Месси. А вот штрафные у аргентинца не залетают, хотя бьет их он чаще всех в топ-5 лиг Европы.

5. В КХЛ «Автомобилист» прервал серию из 10 поражений, выиграв у «Магнитки» (4:0). «Салават Юлаев» победил «Сибирь» (3:1), «Ак Барс» был сильнее «Йокерита» (4:1), «Спартак» выиграл у «Сочи» (4:3) и другие итоги дня.

6. В 11-м туре чемпионата Италии «Ювентус» справился с «Дженоа» (3:1) благодаря очередному дублю Роналду с пенальти (это был сотый матч Криштиану за Турин и 400-я победа в топ-5 лиг). «Милан» ушел от поражения в игре с «Пармой» (2:2) благодаря дублю защитника Тео Эрнандеса и 23 матча подряд не проигрывает в Серии А. «Аталанта» разгромила «Фиорентину» (3:0), «Наполи» справился с «Сампдорией» (2:1), «Рома» укатала «Болонью» (5:1).

7. Тренера ЦСКА Виктора Гончаренко уволят, если команда не выиграет у «Ростова». Есть такая версия. По другой информации, белорусский специалист уже сам попросил председателя совета директоров клуба Максима Орешкина об отставке, но ее пока не приняли.

8. Гран-при Абу-Даби-2020. Ферстаппен выиграл последнюю гонку сезона, Боттас – второй, Хэмилтон – третий, Квят – 11-й.

9. Дортмундская «Боруссия» отправила в отставку главного тренера Люсьена Фавра. Пишут, что клуб уже договорился с тренером «Боруссии» Менхенгладбах Марко Розе на лето.

10. Швеция выиграла мужскую эстафету по биатлону на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Россия – 4-я. Ройселанн победила в гонке преследования, Казакевич – 14-я, Куклина – 23-я, Кайшева – 27-я.

Антирекорд сборной России все растет – 33 гонки подряд без медалей. Дмитрий Губерниев пообещал съесть ботинок, если будет 50 гонок.

11. Экс-хавбек «Спартака» Куинси Промес арестован за нанесение ножевых ранений члену семьи. Футболисту грозит до 4 лет тюрьмы. Юрист Промеса все отрицает.

12. НБА. В предсезонных матчах «Лейкерс» победили «Клипперс», «Бруклин» – «Вашингтон». Другие результаты – здесь.

13. «ПСЖ» проиграл «Лиону» (0:1) в 14-м туре чемпионата Франции. Новую травму получил Неймар, бразилец покинул поле в слезах и на носилках. «Лилль» победил «Бордо» (2:1) и возглавляет таблицу.

14. Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова ушла из академии Евгения Плющенко и объяснила это так: «Расстались без конфликтов. Меня перестали устраивать тренировочные условия». А в академии отреагировали так: «Нет соревнований, зачем тренироваться в полноценном режиме?»

15. Исмаилов победил Штыркова единогласным решением судей на ACA 115. Гасанов был сильнее Фролова и другие результаты.

16. «Байер» обыграл «Хоффенхайм» (4:1) в матче 11-го тура Бундеслиги и вышел на первое место в таблице, обогнав «Баварию» и «РБ Лейпциг». «Шальке» 27 матчей подряд не побеждает в лиге и идет последним.

17. Франко Камоцци – новый трансферный консультант «Спартака». Друг Заремы подписал договор с московским клубом.

Цитаты дня:

Олимпийский чемпион по боксу Мехонцев: «Не понимаю, как болтуна Губерниева, своим поганым ртом оскорбившего Сталина, можно награждать боевым орденом»

Борис Ротенберг: «Тедеско порочит наш футбол. Его надо дисквалифицировать. Приехал сюда – будь достоин нашей страны, общества»

Пресс-атташе «Спартака»: «Тедеско сказал Джанаеву, что «Сочи» должен выплатить ему премию. О проплаченности речь не шла»

Доменико Тедеско: «Меня оскорбили из-за моего происхождения. Ни в спорте, ни в обществе нет места расизму»

Льюис Хэмилтон: «COVID – это не шутки. Странно, что мировые лидеры смеются над вирусом, словно это пустяк»

Бородин о поведении Тедеско: «В Чечне или Дагестане люди не поняли бы эти апелляции. Не по-мужски»

Джанаев о Тедеско: «Нужно покультурнее себя вести. Тем более, в чужой стране. Ты не у себя дома»

Уткин о 18-м туре РПЛ: «ВАР притормозил ближайших соперников «Зенита». Как так произошло?»

Дэйна Уайт: «Возможно, мы уже не увидим прежнего Фергюсона. Он в паре боев от увольнения»

Радимов поддержал тренера «Сочи» после конфликта с Тедеско: «Я/Мы Бородин»