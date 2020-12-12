«Не понимаю, как болтуна Губерниева, своим поганым ртом оскорбившего Сталина, можно награждать боевым орденом». Олимпийский чемпион по боксу Мехонцев о комментаторе

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Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев прокомментировал тот факт, что телекомментатору Дмитрию Губерниеву вручили орден Александра Невского.

«С удивлением и возмущением узнал о награждении комментатора Губерниева орденом Александра Невского. Почему с возмущением – не могу представить себе этого господина в ряду прочих героев России, награжденных этим боевым орденом за столько лет истории.

Этот орден – единственная офицерская награда, прошедшая через всю нашу историю. Герои Бородина, советские командиры батальонов и полков, поднимавшие своих солдат под пулеметный огонь на смерть с призывом «за Родину, за Сталина»… И в этом ряду Дима – полупокер и лизоблюд?

Отказываюсь понимать, как этого болтуна, своим поганым ртом оскорбившего память Верховного главнокомандующего (Иосифа Сталина – Sports.ru) народа-победителя в Великой войне, можно награждать боевым орденом?

Раньше я не понимал, почему российские офицеры стесняются носить свои заслуженные награды на мундирах. Теперь понимаю. Им не хочется иметь ничего общего с такими «кавалерами», как этот «петушок».

Надеюсь, к моему мнению присоединятся и другие заслуженные спортсмены и просто те, кто увидит эту запись.

Ну а вообще всем желаю улыбок позитива и хороших выходных. Ведь где то в глубине души я очень позитивный человек», – написал Мехонцев.

Орденом Александра Невского награждаются граждане России, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые в деле укрепления международного авторитета страны.

А также – граждане России за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.

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