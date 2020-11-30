Бородин о поведении Тедеско: «В Чечне или Дагестане люди не поняли бы эти апелляции. Не по-мужски»

Тренер вратарей «Сочи» рассказал о перепалке с главным тренером «Спартака» на игре 18-го тура (1:0).

– Я спокойно сидел на скамейке. Тедеско сначала обратился к Олегу Фоменко. «Спартак» забил гол (он был отменен – прим. Sports.ru) – его тренеры, люди импульсивные, радовались. И он подошел к Петровичу и начал показывать жесты, адресуя их нашей скамейке.

На что я сказал ему, показывая двумя руками вниз: «Easy!» Спокойно, мол, это игра. Тедеско продолжал жестикулировать, на что я, уже вскипев, сказал по-английски: «Это наша земля, это наш Колизей».

– Как точно это прозвучало в вашем исполнении?

– «It’s our field, it’s our Colosseum». И показал жестом: не надо дальше так себя вести.

– Это было уже когда вы уходили на перерыв и что-то говорили Тедеско, положив руку на плечо?

– Нет, еще по ходу встречи. Потом эмоции чуть стихли, первый тайм закончился. Я пошел к нему навстречу и сказал: «Все, уберем эмоции. Это игра».

На что он мне ответил: «Ты расист». «Что?» – переспросил я. «Ты расист. И я скажу это на пресс-конференции», – сказал он.

– Ваша реакция?

– Я ответил: «Ты вправе говорить что угодно. Но ты находишься здесь в гостях».

Имел в виду не в России, а в Сочи. У меня тут живут родственники, приходят на стадион. И видят главного тренера приезжей команды, который ведет себя как настоящий провокатор. Обращается к нам, к трибунам, к судьям после желтой карточки, которую ему показали, показывает резервному арбитру жест шелеста купюр. Иди говорить к своим футболистам! Твоя работа – тренировать!

А он как дирижер. Не знаю, хороший или плохой, может, он супермотиватор. Но, пожалуйста, занимайся своим делом. Не надо на нас кидаться.

А если бы он приехал в Чечню или Дагестан, где я провел полгода и знаю, о чем говорю? Его бы там люди не поняли, увидев все эти апелляции. Это некрасиво и не по-мужски.

Я его просто немножко поставил на место, чтобы он успокоился и понял, что находится в гостях. Подчеркиваю – как представитель команды, а не другой страны! В гостях – в городе Сочи!

У себя в Тушино хоть на голове стой или кувыркайся, если всем это нравится. А на выезде в рамках надо себя вести! – отметил Бородин.

Цитатник «Спартака» и «Сочи»: Бородин сказал Тедеско про колизей, Доменико услышал, что может уезжать, и бросился на Джанаева: «Сколько денег?»