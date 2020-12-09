🥈 Ступак стала второй в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжам в Давосе, Непряева – 4-я, Сорина – 6-я

Сегодня в Давосе на этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошла женская гонка на 10 км свободным стилем. Победила американка Рози Бреннан, россиянка Юлия Ступак завоевала серебро.
Лыжные гонки
Кубок мира
Давос, Швейцария
Женщины
10 км, свободный стиль
1. Рози Бреннан (США) – 24.49,8
2. Юлия Ступак (Россия) – 34,0
3. Хэйли Свирбул (США) – 40,5
4. Наталья Непряева (Россия) – 44,8
5. Тереза Штадлобер (Австрия) – 46,8
6. Татьяна Сорина (Россия) – 51,5
7. Джессика Диггинс (США) – 55,9...
11. Катарина Хенниг (Германия) – 1.04,8
12. Надин Фандрих (Швейцария) – 1.13,3
13. Алиса Жамбалова (Россия) – 1.15,7
15. Анна Нечаевская (Россия) – 1.21,3
16. Яна Кирпиченко (Россия) – 1.24,0