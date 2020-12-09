🥈 Ступак стала второй в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжам в Давосе, Непряева – 4-я, Сорина – 6-я

Сегодня в Давосе на этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошла женская гонка на 10 км свободным стилем. Победила американка Рози Бреннан, россиянка Юлия Ступак завоевала серебро.

Лыжные гонки

мира

Давос, Швейцария

Женщины

10 км, свободный стиль

1. Рози Бреннан (США) – 24.49,8

2. (Россия) – 34,0

3. Хэйли Свирбул (США) – 40,5

4. (Россия) – 44,8

5. Тереза Штадлобер (Австрия) – 46,8

6. (Россия) – 51,5

7. (США) – 55,9...

11. Катарина Хенниг (Германия) – 1.04,8

12. Надин Фандрих (Швейцария) – 1.13,3

13. (Россия) – 1.15,7

15. Анна Нечаевская (Россия) – 1.21,3

16. Яна Кирпиченко (Россия) – 1.24,0