Гончаренко уволят, если ЦСКА не выиграет у «Ростова» («СЭ»)

ЦСКА отправит главного тренера Виктора Гончаренко в отставку, если команда не обыграет «Ростов» в 19-м туре РПЛ.
Специалиста могут уволить и до выездной игры, но этот вариант маловероятен, утверждает «Спорт-Экспресс».
Руководство клуба обсуждало увольнение Гончаренко с опытными игроками клуба. Футболисты отнеслись к подобной идее с пониманием.
В случае увольнения Гончаренко исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Василий Березуцкий. Одновременно начнется поиск нового постоянного тренера.
ЦСКА идет на 3-м месте в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 4 очка.