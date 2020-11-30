Гончаренко уволят, если ЦСКА не выиграет у «Ростова» («СЭ»)

Теги ЦСКА Ростов Василий Березуцкий премьер-лига Россия отставки Виктор Гончаренко Спорт-Экспресс Футбол

ЦСКА отправит главного тренера Виктора Гончаренко в отставку, если команда не обыграет «Ростов» в 19-м туре РПЛ.

Специалиста могут уволить и до выездной игры, но этот вариант маловероятен, утверждает «Спорт-Экспресс».

Руководство клуба обсуждало увольнение Гончаренко с опытными игроками клуба. Футболисты отнеслись к подобной идее с пониманием.

В случае увольнения Гончаренко исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Василий Березуцкий. Одновременно начнется поиск нового постоянного тренера.

ЦСКА идет на 3-м месте в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 4 очка.

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