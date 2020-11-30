Погребняк замахнулся на судью мячом. Павла удалили в матче с ЦСКА за 2 карточки в одном эпизоде

Нападающий «Урала» Павел Погребняк был удален в матче РПЛ с ЦСКА (1:2, второй тайм).
В самом начале второго тайма Погребняк получил желтую карточку за попадание рукой в лицо защитнику армейцев Хердюру Магнуссону.
37-летний форвард остался недоволен таким решением судьи Алексея Сухого. После предупреждения Погребняк замахнулся на арбитра мячом, когда тот отвернулся.
Помощники сообщили Сухому о поведении игрока, после чего Погребняк получил вторую карточку и был удален.
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Погребняк замахнулся на судью за его спиной, но все равно схватил удаление ❌— Матч ТВ (@MatchTV) December 13, 2020
Арбитру помогли помощники, и красная все-таки доехала до Павла 😉
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