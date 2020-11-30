Погребняк замахнулся на судью мячом. Павла удалили в матче с ЦСКА за 2 карточки в одном эпизоде

Теги ЦСКА Павел Погребняк премьер-лига Россия судьи Урал Алексей Сухой Хердюр Магнуссон Футбол

Нападающий «Урала» Павел Погребняк был удален в матче РПЛ с ЦСКА (1:2, второй тайм).

 В самом начале второго тайма Погребняк получил желтую карточку за попадание рукой в лицо защитнику армейцев Хердюру Магнуссону.

37-летний форвард остался недоволен таким решением судьи Алексея Сухого. После предупреждения Погребняк замахнулся на арбитра мячом, когда тот отвернулся.

Помощники сообщили Сухому о поведении игрока, после чего Погребняк получил вторую карточку и был удален.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно посмотреть на сайте в прямом эфире.

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