«Арсенал» идет 15-м в АПЛ после поражения от «Бернли» (0:1) в 12-м туре

В 12-м туре АПЛ уступил (0:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Лондонский клуб с 58-й минуты играл в меньшинстве – хавбек схватил соперника за горло и был удален.

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг на 73-й минуте отправил мяч в свои ворота. Этот гол стал победным в матче.

«Арсенал» под руководством проиграл 7 из 12 матчей Премьер-лиги в этом сезоне и, набрав 13 очков, занимает 15-е место в таблице. «Бернли» идет 17-м, имея 9 баллов.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ