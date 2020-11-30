«Арсенал» идет 15-м в АПЛ после поражения от «Бернли» (0:1) в 12-м туре

В 12-м туре АПЛ «Арсенал» уступил «Бернли» (0:1).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Лондонский клуб с 58-й минуты играл в меньшинстве – хавбек Гранит Джака схватил соперника за горло и был удален.
Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг на 73-й минуте отправил мяч в свои ворота. Этот гол стал победным в матче.
«Арсенал» под руководством Микеля Артеты проиграл 7 из 12 матчей Премьер-лиги в этом сезоне и, набрав 13 очков, занимает 15-е место в таблице. «Бернли» идет 17-м, имея 9 баллов.
- Дата проведения
- 13 декабря, 22.15, «Эмирейтс»
- Гол:
- 0:1 – 73, автогол Обамеянг.
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Арсенал –
Лено, Бельерин (Мэйтленд-Найлз, 74), Тирни, Холдинг, Габриэл, Джака, Сака, Эль-Ненни, Виллиан (Нкетиа, 82), Обамеянг, Ляказетт (Себальос, 60).
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Бернли –
Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Вествуд, Брэйди, Браунхилл, Макнил, Родригес (Барнс, 59), Вуд (Выдра, 70).
- Удаление:
- Джака (58).