Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Дженоа», «Милан» принимает «Парму», «Интер» против «Кальяри»

11-й тур итальянской Серии А стартовал матчем между «Сассуоло» и «Беневенто» (1:0).

В субботу проиграл «Вероне» (1:2), «Торино» – «Удинезе» (2:3).

В воскресенье сыграет на выезде с «Кальяри», – с «Дженоа», Алексея Миранчука примет «Фиорентину», а – «Парму».

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

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