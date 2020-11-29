Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Дженоа», «Милан» принимает «Парму», «Интер» против «Кальяри»

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11-й тур итальянской Серии А стартовал матчем между «Сассуоло» и «Беневенто» (1:0). 

В субботу «Лацио» проиграл «Вероне» (1:2), «Торино» – «Удинезе» (2:3). 

В воскресенье «Интер» сыграет на выезде с «Кальяри», «Ювентус» – с «Дженоа», «Аталанта» Алексея Миранчука примет «Фиорентину», а «Милан» – «Парму». 

Чемпионат Италии

11-й тур

Кальяри – Интер
Дата проведения
13 декабря, 14.30, «Сарденья»
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КальяриКраньо, Ликояннис, Карбони, Валюкевич, Дзаппа, Марин, Фараго, Жоао Педро, Рог, Соттиль, Паволетти.
ИнтерХанданович, Бастони, Шкриньяр, де Врей, Дармиан, Барелла, Брозович, Эриксен, Перишич, Санчес, Лукаку.

 

Аталанта – Фиорентина
Дата проведения
13 декабря, 17.00, «Адзурри д′Италия»
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Наполи – Сампдория
Дата проведения
13 декабря, 17.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

 

Болонья – Рома
Дата проведения
13 декабря, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
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Дженоа – Ювентус
Дата проведения
13 декабря, 20.00, «Луиджи Феррарис»
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Милан – Парма
Дата проведения
13 декабря, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Сассуоло – Беневенто 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
11 декабря, 22.45, «Читта-дель-Триколоре»
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Гол:
1:0 – 8, пенальти Берарди.
СассуолоКонсильи, Толян (Айхан, 57), Марлон, Феррари, Кирьякопулос (Рожерио, 83), Локателли, Берарди (Мюльдюр, 87), Бурабия, Лопес (Распадори, 57), Гараслин, Джуричич (Бога, 57).
БеневентоМонтипо, Летициа, Туйя, Глик, Барба (Сау, 76), Хетемай (Инсинье, 46), Скьяттарелла, Импрота, Ионицэ (Дабо, 57), Капрари (Яго Фальке, 79), Лападула.
Предупреждения:
Хетемай (9), Ионицэ (23), Берарди (40), Барба (69), Айхан (86), Дабо (87).
Удаление:
Гараслин (49).

 

Кротоне – Специя 4:1 (1:1, 3:0)
Дата проведения
12 декабря, 17.00, «Эцио Шида»
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Голы:
1:0 – Жуниор Мессиас, 1:1 – 18 Фариас, 2:1 – 49 Реца, 3:1 – 56 Эдуардо Энрике, 4:1 – 90 Жуниор Мессиас.
КротонеКордац, Магальян (Куомо, 74), Марроне, Луперто, Педру Перейра, Молина, Дзанеллато (Ривьер, 89), Эдуардо Энрике (Вулич, 83), Реца, Жуниор Мессиас, Нванкво.
СпецияПроведель, Феррер (Сала, 46), Терци, Шабо, Бастони (Маркицца, 83), Эстевес, Риччи, Побега (Маджоре, 58), Агудело (Джаси, 58), Пикколи, Фариас (Верде, 83).
Предупреждения:
Шабо (3), Феррер (22), Жуниор Мессиас (33), Эдуардо Энрике (34), Маджоре (64), Магальян (70).

 

Торино – Удинезе 2:3 (0:1, 2:2)
Дата проведения
12 декабря, 20.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 24 Пуссетто, 0:2 – 54 де Пауль, 1:2 – 66 Белотти, 2:2 – 67 Бонаццоли, 2:3 – 69 Несторовски.
ТориноСиригу, Войнович, Нкулу (Иццо, 46), Родригес, Синго, Мейте (Лукич, 46), Ринкон, Линетти, Войвода (Гояк, 63), Дзадза (Бонаццоли, 46), Белотти.
УдинезеМуссо, Бонифаци, Нюйтинк (Родриго Бекао, 43), Самир, Ларсен, де Пауль, Уолас (Мандрагора, 61), Перейра (Макенго, 82), Зегелар, Пуссетто (Лазанья, 82), Деулофеу (Несторовски, 62).
Предупреждения:
Перейра (37), Войнович (37), Войвода (51), Муссо (76), Родриго Бекао (81), Лукич (88).

 

Лацио – Верона 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
12 декабря, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 45, автогол Лаццари, 1:1 – 56 Кайседо, 1:2 – 67 Тамез.
ЛациоРейна, Пароло, Ачерби (Худт, 28), Раду, Лаццари (Фарес, 81), Акпа-Акпро (Перейра, 81), Лейва (Эскаланте, 65), Милинкович-Савич, Марушич, Кайседо (Корреа, 65), Иммобиле.
ВеронаСильвестри, Фараони, Маньяни, Давидович, Димарко, Ловато, Велозу, Сальседо (Колли, 77), Барак, Дзакканьи (Лазович, 87), Тамез (Фавилли, 69).
Предупреждения:
Акпа-Акпро (59), Кайседо (64), Рейна (68), Сальседо (74), Маньяни (77), Фарес (87), Колли (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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