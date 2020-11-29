Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Дженоа», «Милан» принимает «Парму», «Интер» против «Кальяри»

11-й тур итальянской Серии А стартовал матчем между «Сассуоло» и «Беневенто» (1:0).
В субботу «Лацио» проиграл «Вероне» (1:2), «Торино» – «Удинезе» (2:3).
В воскресенье «Интер» сыграет на выезде с «Кальяри», «Ювентус» – с «Дженоа», «Аталанта» Алексея Миранчука примет «Фиорентину», а «Милан» – «Парму».
11-й тур
- Дата проведения
- 13 декабря, 14.30, «Сарденья»
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Кальяри –
Краньо, Ликояннис, Карбони, Валюкевич, Дзаппа, Марин, Фараго, Жоао Педро, Рог, Соттиль, Паволетти.
- Дата проведения
- 13 декабря, 17.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 13 декабря, 17.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 13 декабря, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 13 декабря, 20.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 13 декабря, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 11 декабря, 22.45, «Читта-дель-Триколоре»
- Гол:
- 1:0 – 8, пенальти Берарди.
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Сассуоло –
Консильи, Толян (Айхан, 57), Марлон, Феррари, Кирьякопулос (Рожерио, 83), Локателли, Берарди (Мюльдюр, 87), Бурабия, Лопес (Распадори, 57), Гараслин, Джуричич (Бога, 57).
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Беневенто –
Монтипо, Летициа, Туйя, Глик, Барба (Сау, 76), Хетемай (Инсинье, 46), Скьяттарелла, Импрота, Ионицэ (Дабо, 57), Капрари (Яго Фальке, 79), Лападула.
- Удаление:
- Гараслин (49).
- Дата проведения
- 12 декабря, 17.00, «Эцио Шида»
- Голы:
- 1:0 – 7 Жуниор Мессиас, 1:1 – 18 Фариас, 2:1 – 49 Реца, 3:1 – 56 Эдуардо Энрике, 4:1 – 90 Жуниор Мессиас.
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Кротоне –
Кордац, Магальян (Куомо, 74), Марроне, Луперто, Педру Перейра, Молина, Дзанеллато (Ривьер, 89), Эдуардо Энрике (Вулич, 83), Реца, Жуниор Мессиас, Нванкво.
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Специя –
Проведель, Феррер (Сала, 46), Терци, Шабо, Бастони (Маркицца, 83), Эстевес, Риччи, Побега (Маджоре, 58), Агудело (Джаси, 58), Пикколи, Фариас (Верде, 83).
- Предупреждения:
- Шабо (3), Феррер (22), Жуниор Мессиас (33), Эдуардо Энрике (34), Маджоре (64), Магальян (70).
- Дата проведения
- 12 декабря, 20.00, «Олимпико ди Торино»
- Голы:
- 0:1 – 24 Пуссетто, 0:2 – 54 де Пауль, 1:2 – 66 Белотти, 2:2 – 67 Бонаццоли, 2:3 – 69 Несторовски.
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Торино –
Сиригу, Войнович, Нкулу (Иццо, 46), Родригес, Синго, Мейте (Лукич, 46), Ринкон, Линетти, Войвода (Гояк, 63), Дзадза (Бонаццоли, 46), Белотти.
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Удинезе –
Муссо, Бонифаци, Нюйтинк (Родриго Бекао, 43), Самир, Ларсен, де Пауль, Уолас (Мандрагора, 61), Перейра (Макенго, 82), Зегелар, Пуссетто (Лазанья, 82), Деулофеу (Несторовски, 62).
- Дата проведения
- 12 декабря, 22.45, «Стадио Олимпико»
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Лацио –
Рейна, Пароло, Ачерби (Худт, 28), Раду, Лаццари (Фарес, 81), Акпа-Акпро (Перейра, 81), Лейва (Эскаланте, 65), Милинкович-Савич, Марушич, Кайседо (Корреа, 65), Иммобиле.
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Верона –
Сильвестри, Фараони, Маньяни, Давидович, Димарко, Ловато, Велозу, Сальседо (Колли, 77), Барак, Дзакканьи (Лазович, 87), Тамез (Фавилли, 69).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.