Промес арестован за нанесение ножевых ранений. Экс-игроку «Спартака» грозит до 4 лет тюрьмы

Бывший полузащитник , а ныне игрок Куинси Промес был арестован сегодня утром, сообщает De Telegraaf.

Футболиста подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений ножом. Инцидент с участием игрока сборной Нидерландов произошел в конце июля во время семейной вечеринки в Абкауде.

По версии следствия, в ее ходе Промес по неизвестным причинам серьезно поссорился с членом семьи, которого в итоге ударил ножом. Присутствующим вскоре удалось прекратить потасовку.

Сообщается, что пострадавший среди прочих повреждений получил и серьезную травму колена. Мужчина сообщил о нанесении ножевых ранений месяц назад, после чего было начато расследование, приведшее к аресту. При этом неизвестно, почему Промеса не взяли под стражу ранее.

Промеса подозревают в нападении с причинением тяжких телесных повреждений. За подобное преступление предусмотрено тюремное заключение сроком до четырех лет.

Арест игрока подтвердил официальный представитель полиции Джелмер Гирдс. Промес сейчас находится в изоляторе, где сможет пробыть до трех дней. После этого срок предварительного заключения может быть продлен снова.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В этом сезоне он провел за «Аякс» 12 матчей в чемпионате Нидерландов и забил 5 мячей.