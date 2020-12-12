ACA 115: Исмаилов победил Штыркова, Гасанов – Фролова и другие бои

В Москве на «ВТБ-Арене» сегодня состоялся турнир ACA 115.
Главным событием вечера стал бой Магомеда Исмаилова (17-2-1) и Ивана Штыркова (17-2-1). Победу единогласным решением судей одержал Исмаилов.
Турнир начнется в 16:00 по московскому времени. Предварительное начало главного боя 23:00.
Другие бои:
Магомедрасул Гасанов (15-2-0) победил Артема Фролова (14-3-0) решением судей, средний вес
Юсуф Раисов (17-2-0) победил Егор Голубцова (19-10-0) единогласным решением судей, легкий вес
Андрей Гончаров (14-3-0) победил Адлана Батаева (12-3-0) нокаутом во 2-м раунде, полулегкий вес
Муслим Магомедов (8-0-0) победил Мурата Гугова (7-3-0) решением судей, полутяжелый вес
Штырков – новый вызов Маги Исмаилова. Раньше Иван бил соперников Федора Емельяненко, но нарвался на хейт за защиту постройки храма