ACA 115: Исмаилов победил Штыркова, Гасанов – Фролова и другие бои

В Москве на «ВТБ-Арене» сегодня состоялся турнир ACA 115.

Главным событием вечера стал бой Магомеда Исмаилова (17-2-1) и (17-2-1). Победу единогласным решением судей одержал Исмаилов.

Турнир начнется в 16:00 по московскому времени. Предварительное начало главного боя 23:00.

Другие бои:

Магомедрасул Гасанов (15-2-0) победил Артема Фролова (14-3-0) решением судей, средний вес

(17-2-0) победил Егор Голубцова (19-10-0) единогласным решением судей, легкий вес

Андрей Гончаров (14-3-0) победил Адлана Батаева (12-3-0) нокаутом во 2-м раунде, полулегкий вес

Муслим Магомедов (8-0-0) победил Мурата Гугова (7-3-0) решением судей, полутяжелый вес

Штырков – новый вызов Маги Исмаилова. Раньше Иван бил соперников Федора Емельяненко, но нарвался на хейт за защиту постройки храма

Мага Исмаилов – Иван Штырков: онлайн главного боя ACA 115