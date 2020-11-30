Неймара в слезах унесли на носилках в матче с «Лионом». Он получил травму после подката

Нападающий «ПСЖ» Неймар получил травму в матче Лиги 1 с «Лионом» (0:1).
В концовке встречи хавбек «Лиона» Тиаго Мендес подкатился под соперника, зажав его ногу между своих. За этот фол судья Бенуа Бастьен изначально показал желтую карточку.
Неймар не смог продолжить игру из-за повреждения голеностопа, футболист плакал, лежа на газоне. Арбитр обратился к помощи ВАР и изменил свое решение, удалив Мендеса.
Неймар не смог покинуть поле сам, его унесли на носилках.
Фото: скриншоты трансляции «Матч ТВ»