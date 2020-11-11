Камоцци подписал договор со «Спартаком», став трансферным консультантом

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Франко Камоцци Антон Фетисов Футбол

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сообщил о подписании соглашения с агентством Франко Камоцци.

«Клуб подписал с Франко Камоцци договор на оказание консалтинговых услуг. В том случае, если его консультации приведут к трансферу футболиста, он будет получать вознаграждение.

Камоцци работает непосредственно с Дмитрием Поповым и консультирует скаутов «Спартака» по европейскому рынку, не являясь при этом штатным сотрудником клуба», – сказал Фетисов.

Ранее сообщалось, что Камоцци является советником владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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