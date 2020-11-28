НБА. Предсезонные матчи. «Бруклин» против «Вашингтона», «Лейкерс» сыграют с «Клипперс» и другие встречи

В воскресенье, 13 декабря, в НБА состоятся 6 предсезонных матчей. Команды готовятся к регулярному чемпионату-2020/21, который стартует 22 декабря.

В матче и ожидается дебют форварда Кевина Дюрэнта в составе хозяев.

дома сыграет с , «Лейкерс» в Лос-Анджелесе встретятся с .

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Лейкерс» еще сильнее, «Финикс» и «Портленд» – ваши новые любимчики, «Филадельфия» верит в остатки «процесса». Кто доминировал в межсезонье?

洛 Баскетбол на выживание. НБА предстоит сезон в эпоху пандемии