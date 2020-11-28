НБА. Предсезонные матчи. «Бруклин» против «Вашингтона», «Лейкерс» сыграют с «Клипперс» и другие встречи

В воскресенье, 13 декабря, в НБА состоятся 6 предсезонных матчей. Команды готовятся к регулярному чемпионату-2020/21, который стартует 22 декабря.
В матче «Бруклина» и Вашингтона» ожидается дебют форварда Кевина Дюрэнта в составе хозяев.
«Чикаго» дома сыграет с «Хьюстоном», «Лейкерс» в Лос-Анджелесе встретятся с «Клипперс».
НБА
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 14 декабря, 01.00, «State Farm Arena»
- Атланта
- Хантер (6), Янг (5), Хертер (3), Коллинз (2), Капела (2) – старт; Галлинари (10), Богданович (4), Хилл (4).
- Дата проведения
- 14 декабря, 02.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 14 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 14 декабря, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 14 декабря, 04.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 14 декабря, 05.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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