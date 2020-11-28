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    НБА. Предсезонные матчи. «Бруклин» против «Вашингтона», «Лейкерс» сыграют с «Клипперс» и другие встречи

    Теги результаты Атланта Чикаго Детройт Хьюстон Клипперс Лейкерс Бруклин Нью-Йорк Орландо Портленд Сакраменто НБА Вашингтон Баскетбол

    В воскресенье, 13 декабря, в НБА состоятся 6 предсезонных матчей. Команды готовятся к регулярному чемпионату-2020/21, который стартует 22 декабря.

    В матче «Бруклина» и Вашингтона» ожидается дебют форварда Кевина Дюрэнта в составе хозяев.

    «Чикаго» дома сыграет с «Хьюстоном», «Лейкерс» в Лос-Анджелесе встретятся с «Клипперс».

    НБА

    Предсезонные матчи

    Атланта – Орландо 38:26 (2 четверть)
    Дата проведения
    14 декабря, 01.00, «State Farm Arena»
    Онлайн матча
    Атланта
    Хантер (6), Янг (5), Хертер (3), Коллинз (2), Капела (2) – старт; Галлинари (10), Богданович (4), Хилл (4).
    Орландо
    Гордон (7), Фурнье (6), Фульц (4), Бэйкон (2), Вучевич (0) – старт; Кларк (5), Энтони (2), Берч (0), Картер-Уильямс (0).

    Бруклин – Вашингтон
    Дата проведения
    14 декабря, 02.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Детройт – Нью-Йорк
    Дата проведения
    14 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Чикаго – Хьюстон
    Дата проведения
    14 декабря, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Клипперс
    Дата проведения
    14 декабря, 04.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Сакраменто
    Дата проведения
    14 декабря, 05.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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