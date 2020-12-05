Губерниев пообещал съесть ботинок, если сборная России проведет 50 гонок подряд без медалей

Комментатор Дмитрий Губерниев пообещал съесть в прямом эфире ботинок, если российские биатлонисты за 50 гонок не возьмут ни одной медали.
Ранее Губерниев пожевал варежку после того, как сборная России установила антирекорд в 30 безмедальных гонок. На данный момент антирекордная серия составляет 32 гонки.
«Для того, чтобы нашей сборной не покорились новые горизонты, я обещаю – если 50 гонок мы не будем попадать на пьедестал почета, мне придется, как Чарли Чаплину в «Золотой лихорадке», съесть ботинок.
50 гонок без медалей – я в прямом эфире «Матч ТВ» съем ботинок», – сказал Губерниев.
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