Губерниев пообещал съесть ботинок, если сборная России проведет 50 гонок подряд без медалей

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Комментатор Дмитрий Губерниев пообещал съесть в прямом эфире ботинок, если российские биатлонисты за 50 гонок не возьмут ни одной медали.

Ранее Губерниев пожевал варежку после того, как сборная России установила антирекорд в 30 безмедальных гонок. На данный момент антирекордная серия составляет 32 гонки.

«Для того, чтобы нашей сборной не покорились новые горизонты, я обещаю – если 50 гонок мы не будем попадать на пьедестал почета, мне придется, как Чарли Чаплину в «Золотой лихорадке», съесть ботинок.

50 гонок без медалей – я в прямом эфире «Матч ТВ» съем ботинок», – сказал Губерниев.

«Глотать было бессмысленно, но пожевал всласть». Концерт Губерниева с варежкой в прямом эфире

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