«Я/Мы Бородин». Радимов поддержал тренера «Сочи» после конфликта с Тедеско

Главный тренер «Зенита-2» выразил поддержку тренеру вратарей «Сочи» Дмитрию Бородину после инцидента с главным тренером «Спартака» на игре 18-го тура (1:0).

Радимов выставил в инстаграм пост со словами «Я/Мы Бородин».

Бородин ранее играл за «Зенит» (2000-2001, 2009-2012), а также работал в клубе тренером (2013-2014).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Влад Радимов (@radimov02)

Напомним, что в ноябре соцсетях появился хэштег #ЯМыДзюба в поддержку нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, когда в интернет попало его интимное видео.

Цитатник «Спартака» и «Сочи»: Бородин сказал Тедеско про колизей, Доменико услышал, что может уезжать, и бросился на Джанаева: «Сколько денег?»