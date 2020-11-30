«Я/Мы Бородин». Радимов поддержал тренера «Сочи» после конфликта с Тедеско

Теги Спартак Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Дмитрий Бородин Зенит-2 соцсети Доменико Тедеско Сочи Футбол

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил поддержку тренеру вратарей «Сочи» Дмитрию Бородину после инцидента с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско на игре 18-го тура РПЛ (1:0).

Радимов выставил в инстаграм пост со словами «Я/Мы Бородин».

Бородин ранее играл за «Зенит» (2000-2001, 2009-2012), а также работал в клубе тренером (2013-2014).

 
 
 
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Публикация от Влад Радимов (@radimov02)

Напомним, что в ноябре соцсетях появился хэштег #ЯМыДзюба в поддержку нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, когда в интернет попало его интимное видео.

Цитатник «Спартака» и «Сочи»: Бородин сказал Тедеско про колизей, Доменико услышал, что может уезжать, и бросился на Джанаева: «Сколько денег?»

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Бородин послал Тедеско из России, а «Спартак» жалуется на расизм. По делу?
36002 голосa
Тедеско прав, это и есть расизм
32%
Доменико Тедеско
Бородин оскорбил, но cтоило пропустить мимо ушей. Эмоции, а не расизм
31%
Сочи
Это Тедеско надо наказать. Что он там про деньги кричал?
37%
Сослан Джанаев

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