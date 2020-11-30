«Я/Мы Бородин». Радимов поддержал тренера «Сочи» после конфликта с Тедеско

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил поддержку тренеру вратарей «Сочи» Дмитрию Бородину после инцидента с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско на игре 18-го тура РПЛ (1:0).
Радимов выставил в инстаграм пост со словами «Я/Мы Бородин».
Бородин ранее играл за «Зенит» (2000-2001, 2009-2012), а также работал в клубе тренером (2013-2014).
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Напомним, что в ноябре соцсетях появился хэштег #ЯМыДзюба в поддержку нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, когда в интернет попало его интимное видео.
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