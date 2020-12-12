Льюис Хэмилтон: «COVID – это не шутки. Странно, что мировые лидеры смеются над вирусом, словно это пустяк»

Пилот поделился мнением о коронавирусе, которым он переболел перед заключительным Гран-при сезона в Абу-Даби.

« – это не шутки. Я никогда так и не думал. Я знал, что будет тяжело, потому что люди от этого умирают.

Я всегда находил очень странным тот факт, что мировые лидеры смеются над вирусом, словно это какой-то пустяк.

Когда я вернулся в паддок в этот уик-энд, то понимал, что не буду в той же форме, в которой пребывал весь сезон», – сказал Льюис.

Семикратный чемпион «Формулы-1» также рассказал о том, как перенесенная болезнь повлияла на гонку:

«С физической точки зрения – очень значительно. Не думаю, что я когда-либо чувствовал себя таким обессиленным.

Я чувствую себя не очень, но, если обращать внимание на хорошее – я через это прошел. На прошлой неделе я и не предполагал, что буду здесь.

Так что я очень рад, что здоров и жив. Теперь будет период восстановления, затем я вернусь к тренировкам и постараюсь привести тело в то состояние, в котором оно должно быть».

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