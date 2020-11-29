😡 Доменико Тедеско: «Меня оскорбили из-за моего происхождения. Ни в спорте, ни в обществе нет места расизму»

Главный тренер «Спартака» выступил с заявлением по поводу вчерашнего матча 18-го тура против «Сочи» (0:1).

«Мы все любим футбол. В том числе потому, что это очень эмоциональный вид спорта. И не секрет, что я эмоциональный тренер. Иногда этот факт приводит к бурным дискуссиям. В большинстве случаев на следующий день все забывается. Но не в этот раз.

То, что произошло вчера в Сочи, по-настоящему потрясло меня. Это касается самого инцидента, последующей реакции со стороны хозяев матча, а также отсутствия требуемого внимания судейского корпуса.

За время моего пребывания здесь я действительно научился любить Россию. Меня встретили очень тепло, с распростертыми объятиями. Добродушие людей позволило мне и моему тренерскому штабу быстро почувствовать себя как дома. Поддержка наших болельщиков всегда фантастическая. И даже зная, что не все любят «Спартак», я не представлял себе, что такой эксцесс, как вчера, вообще возможен.

Как я уже сказал, эмоции – это часть футбола. Но есть границы, которые нельзя, даже запрещено переступать. Меня оскорбили из-за моего происхождения, а один из игроков «Сочи» ударил .

Ни в спорте, ни в обществе нет места расизму, проявлению вражды на межнациональной и межэтнической почве, насилию. Я надеюсь, что эта ситуация будет рассмотрена с должной серьезностью. И такое больше не повторится никогда. Потому что мы должны сосредоточиться на том, что все так сильно любим, – на футболе», – заявил тренер.

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