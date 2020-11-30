Борис Ротенберг: «Тедеско порочит наш футбол. Его надо дисквалифицировать. Приехал сюда – будь достоин нашей страны, общества»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал конфликт между вратарем Сосланом Джанаевым и главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско после матча команд в 18-м туре РПЛ (1:0).
– Считаю, Тедеско показал себя не в лучшем свете. Есть же видеозаписи, все зафиксировано. Он же тренер!
В спорте важно в том числе и уметь проигрывать. Такое поведение недопустимо! Может быть, это чистая показуха с его стороны для владельцев «Спартака»? Так хотел себя проявить? Но это позорит весь наш российский футбол!
– Позорит?
– Послушайте, человек приехал сюда работать. Так будь достоин нашей страны, ее общества. А он устраивает какую-то показуху, чтобы заработать себе висты на будущее...
– Но ведь Тедеско сказали: «Можешь уезжать из нашей страны». Не перебор?
– Такого не было. У нас же все записано. Никто ничего подобного ему не говорил.
Поведение Тедеско просто порочит наш футбол. Если потерпел поражение – прими достойно этот результат.
Помните, Владимира Федотова дисквалифицировали на несколько матчей, когда он предъявил претензии судье? Считаю, Тедеско за его поступок тоже надо дисквалифицировать на несколько встреч! Что он себе сейчас позволил? – сказал Ротенберг.
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