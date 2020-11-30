Борис Ротенберг: «Тедеско порочит наш футбол. Его надо дисквалифицировать. Приехал сюда – будь достоин нашей страны, общества»

Владелец прокомментировал конфликт между вратарем Сосланом Джанаевым и главным тренером «Спартака» после матча команд в 18-м туре (1:0).

– Считаю, Тедеско показал себя не в лучшем свете. Есть же видеозаписи, все зафиксировано. Он же тренер!

В спорте важно в том числе и уметь проигрывать. Такое поведение недопустимо! Может быть, это чистая показуха с его стороны для владельцев ? Так хотел себя проявить? Но это позорит весь наш российский футбол!

– Позорит?

– Послушайте, человек приехал сюда работать. Так будь достоин нашей страны, ее общества. А он устраивает какую-то показуху, чтобы заработать себе висты на будущее...

– Но ведь Тедеско сказали: «Можешь уезжать из нашей страны». Не перебор?

– Такого не было. У нас же все записано. Никто ничего подобного ему не говорил.

Поведение Тедеско просто порочит наш футбол. Если потерпел поражение – прими достойно этот результат.

Помните, дисквалифицировали на несколько матчей, когда он предъявил претензии судье? Считаю, Тедеско за его поступок тоже надо дисквалифицировать на несколько встреч! Что он себе сейчас позволил? – сказал Ротенберг.

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