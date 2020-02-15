🥇🥈🥉 Большунов выиграл коньковую «разделку» на 15 км на этапе Кубка мира по лыжам в Давосе, Мельниченко – 2-й, Мальцев – 3-й

Россиянин Александр Большунов выиграл гонку с раздельного старта на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе, Андрей Мельниченко – 2-й, Артем Мальцев – 3-й.
Лыжные гонки
Кубок мира
Давос, Швейцария
Мужчины
15 км, свободный стиль
1. Александр Большунов (Россия) – 32.46,4
2. Андрей Мельниченко (Россия) – 32,2
3. Артем Мальцев (Россия) – 39,5
4. Иван Якимушкин (Россия) – 46,1
5. Франческо де Фабиани (Италия) – 49,8
6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 55,9
8. Морис Манифика (Франция) – 57,3
9. Денис Спицов (Россия) – 1.01,0
10. Алексей Червоткин (Россия) – 1.01,6
12. Евгений Белов (Россия) – 1.08,3
14. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.15,4...
40. Ермил Вокуев (Россия) – 2.31,2