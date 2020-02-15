🥇🥈🥉 Большунов выиграл коньковую «разделку» на 15 км на этапе Кубка мира по лыжам в Давосе, Мельниченко – 2-й, Мальцев – 3-й

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Россиянин Александр Большунов выиграл гонку с раздельного старта на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе, Андрей Мельниченко – 2-й, Артем Мальцев – 3-й.

Лыжные гонки

Кубок мира

Давос, Швейцария

Мужчины

15 км, свободный стиль 

1. Александр Большунов (Россия) – 32.46,4

2. Андрей Мельниченко (Россия) – 32,2

3. Артем Мальцев (Россия) – 39,5

4. Иван Якимушкин (Россия) – 46,1

5. Франческо де Фабиани (Италия) – 49,8

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 55,9

8. Морис Манифика (Франция) – 57,3

9. Денис Спицов (Россия) – 1.01,0

10. Алексей Червоткин (Россия) – 1.01,6

12. Евгений Белов (Россия) – 1.08,3

14. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.15,4...

40. Ермил Вокуев (Россия) – 2.31,2

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