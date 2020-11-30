Пресс-атташе «Спартака»: «Тедеско сказал Джанаеву, что «Сочи» должен выплатить ему премию. О проплаченности речь не шла»

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Пресс-атташе «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал конфликт между главным тренером клуба Доменико Тедеско и вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым и после матча команд в 18-м туре РПЛ (0:1).

– Жесты Тедеско вызвали широкий резонанс, поэтому считаю необходимым объяснить их значение. Я говорил с самим Доменико, и у меня есть все доказательства этой беседы.

Вначале Тедеско показывал так называемый «жест Моуринью» – скрещенные руки. Тренер отметил, что это тактическая вещь, которую понимает его команда, и адресована она была именно футболистам «Спартака», а не кому-то еще.

Доменико очень часто использовал подобный ход в предыдущих играх. Еще раз подчеркну – это предназначалось исключительно для спартаковцев.

– С этим понятно, но Тедеско обвиняют в том, что он вместо рукопожатия с вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым пальцами продемонстрировал шелест купюр.

– Тут они действительно имелись в виду, но, как утверждает Доменико, пожав руку Джанаеву, он одновременно с тем жестом сказал голкиперу: «Твой клуб должен выплатить тебе бонус, премию – за игру на ноль и затяжку времени в конце встречи. Как думаешь, сколько денег?»

Ни о каких намеках на проплаченность результата речь не шла, – заявил Фетисов.

Цитатник «Спартака» и «Сочи»: Бородин сказал Тедеско про колизей, Доменико услышал, что может уезжать, и бросился на Джанаева: «Сколько денег?»

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Тедеско прав, это и есть расизм
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Доменико Тедеско
Бородин оскорбил, но cтоило пропустить мимо ушей. Эмоции, а не расизм
31%
Сочи
Это Тедеско надо наказать. Что он там про деньги кричал?
38%
Сослан Джанаев

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