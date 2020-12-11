Кубок мира. Эстафета. Елисеев, Гараничев, Латыпов и Логинов побегут за Россию

13 декабря в австрийском Хохфильцене пройдет мужская эстафетная гонка. За Россию побегут Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.
- Дата проведения
- 13 декабря, 16.00
Этап 3, Хохфильцен, Австрия. Эстафета
Россия (№4): Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов.
Норвегия (№1): Стурла Хольм Лагрейд, Йоханнес Дале, Йоханнес Бо, Тарьей Бо.
Швеция (№2): Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.
Германия (№3): Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Филипп Хорн.
Австрия (№6): Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Лейтнер, Юлиан Эберхард.
Франция (№8): Антонин Гигонна, Эмильен Жакелен, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе.
Украина (№10): Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко.