Кубок мира. Эстафета. Елисеев, Гараничев, Латыпов и Логинов побегут за Россию

13 декабря в австрийском пройдет мужская эстафетная гонка. За Россию побегут , , и .

Дата проведения 13 декабря, 16.00

Россия (№4): Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов.

Норвегия (№1): Стурла Хольм Лагрейд, Йоханнес Дале, Йоханнес Бо, Тарьей Бо.

Швеция (№2): Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.

Германия (№3): Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Филипп Хорн.

Австрия (№6): Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Лейтнер, Юлиан Эберхард.

Франция (№8): Антонин Гигонна, Эмильен Жакелен, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе.

Украина (№10): Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко.