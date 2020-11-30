«Барселона» поднялась на 8-е место в Ла Лиге, победив «Леванте» (1:0)

В 13-м туре испанской Ла Лиги переиграла (1:0) на своем поле.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Единственный гол на 76-й минуте забил форвард .

Каталонцы набрали 17 очков и поднялись с 10-го на 8-е место в таблице. «Леванте» идет 18-м, имея в активе 11 баллов.

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