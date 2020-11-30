«Барселона» поднялась на 8-е место в Ла Лиге, победив «Леванте» (1:0)

Теги Барселона Леванте Лионель Месси Ла Лига Sports.ru Футбол

В 13-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» переиграла «Леванте» (1:0) на своем поле. 

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Единственный гол на 76-й минуте забил форвард Лионель Месси.

Каталонцы набрали 17 очков и поднялись с 10-го на 8-е место в таблице. «Леванте» идет 18-м, имея в активе 11 баллов.

Барселона – Леванте 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
13 декабря, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 76 Месси.
Барселонатер Стеген, Араухо, Лангле, Дест, Альба, Коутиньо (Тринкау, 70), де Йонг, Бускетс (Педри, 58), Брэйтуэйт, Гризманн (Умтити, 89), Месси.
ЛевантеФернандес, Клерк, Постиго, Коке (Мирамон, 68), Везу, Мальса, Мелеро (Леон, 82), Вукчевич (Радоя, 68), Де Фрутос (Сон, 82), Рохер Марти (Моралес, 68), Дани Гомес.
Предупреждения:
Вукчевич (42), де Йонг (49), Брэйтуэйт (87).

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