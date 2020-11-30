«Барселона» поднялась на 8-е место в Ла Лиге, победив «Леванте» (1:0)

В 13-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» переиграла «Леванте» (1:0) на своем поле.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Единственный гол на 76-й минуте забил форвард Лионель Месси.
Каталонцы набрали 17 очков и поднялись с 10-го на 8-е место в таблице. «Леванте» идет 18-м, имея в активе 11 баллов.
- Дата проведения
- 13 декабря, 23.00, «Камп Ноу»
- Гол:
- 1:0 – 76 Месси.
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Барселона –
тер Стеген, Араухо, Лангле, Дест, Альба, Коутиньо (Тринкау, 70), де Йонг, Бускетс (Педри, 58), Брэйтуэйт, Гризманн (Умтити, 89), Месси.
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Леванте –
Фернандес, Клерк, Постиго, Коке (Мирамон, 68), Везу, Мальса, Мелеро (Леон, 82), Вукчевич (Радоя, 68), Де Фрутос (Сон, 82), Рохер Марти (Моралес, 68), Дани Гомес.